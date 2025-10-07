Капитана СКА Плотникова дисквалифицировали на два матча КХЛ

К игроку применили санкции по итогам матча "Локомотив" - СКА

Сергей Плотников © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Форвард и капитан петербургского СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

К игроку применены санкции в связи с толчком на борт защитника ярославского "Локомотива" Андрея Сергеева. Встреча прошла 6 октября и завершилась поражением СКА (2:4). Эпизод произошел в середине третьего периода, форвард получил большой и дисциплинарный штраф (5+20). Также Плотников должен будет выплатить денежный штраф.

Плотникову 35 лет. В нынешнем сезоне он забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах. Игрок пропустит гостевую (8 октября) и домашнюю (13 октября) игры с екатеринбургским "Автомобилистом".

СКА после 12 матчей набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, находясь за пределами зоны плей-офф.