Чемпион Европы - 2012 по футболу Альба завершит карьеру после сезона

Защитник "Интер Майами" Жорди Альба © Dustin Satloff/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Испанский защитник Жорди Альба завершит профессиональную карьеру по окончании сезона Главной футбольной лиги (MLS). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Спасибо, футбол", - написал Альба.

Альбе 36 лет. С 2023 года он выступает за американский "Интер Майами". Вместе с ним футболист выиграл Кубок лиг (2023) и регулярный чемпионат MLS (2024). Контракт испанца с американским клубом рассчитан до конца 2027 года.

Большую часть карьеры Альба провел в составе "Барселоны" (2012-2023), с которой шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять - кубок страны, четыре - Суперкубок Испании. В 2015 году он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории "Барселоны" по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за команду.

По ходу карьеры Альба играл за испанские "Валенсию" и "Химнастик". В составе сборной Испании защитник стал победителем чемпионата Европы (2012) и Лиги наций (2023).