Мирра Андреева не сумела выйти в третий круг турнира WTA в Ухане

Россиянка проиграла в трех сетах немке Лауре Зигемунд

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Lintao Zhang/ Getty Images

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу Зигемунд, которая выступает на турнире без номера посева. Андреева была посеяна под 5-м номером. В третьем круге Зигемунд сыграет с победительницей встречи между полькой Магдаленой Френх (без номера посева) и представительницей Чехии Каролиной Муховой (12-й номер посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Зигемунд 37 лет, она располагается на 57-й строчке мирового рейтинга. На счету спортсменки два титула под эгидой WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2020) и Уимблдона (2025).

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.