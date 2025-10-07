Капитану бразильского футбольного клуба "Байя" диагностировали рак

Эвертон Рибейро сообщил, что перенес операцию по поводу рака щитовидной железы

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Байи" Эвертон Рибейро © Wagner Meier/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. Полузащитнику и капитану бразильского футбольного клуба "Байя" Эвертону Рибейро диагностировали рак щитовидной железы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

6 октября Рибейро принимал участие в матче чемпионата Бразилии против "Фламенго" (1:0), отыграв 87 минут.

"Около месяца назад у меня диагностировали рак щитовидной железы, - написал Рибейро. - Сегодня у меня была операция, и все прошло хорошо. Теперь я восстанавливаюсь с верой и поддержкой от моей семьи и вас. Спасибо за ваши молитвы и любовь. Я уверен, что вместе мы выиграем больше этой битвы".

Рибейро 36 лет, он выступает за "Байю" с января 2024 года. Большую часть карьеры играл в Бразилии, выступая за клубы "Фламенго", "Крузейро", "Коринтианс" и "Куритиба". Полузащитник является четырехкратным чемпионом Бразилии - по два раза игрок выиграл турнир с "Крузейро" (2013, 2014) и "Фламенго" (2019, 2020).