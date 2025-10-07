"Лада" впервые с 2017 года обыграла "Сочи" в матче КХЛ

Тольяттинцы прервали серию из 8 поражений в очных играх

ТАСС, 7 октября. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 одержала победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (10-я минута), Никита Михайлов (25) и Андрей Алтыбармакян (60). У проигравших отличился Денис Венгрыжановский (5).

"Лада" дважды в прошлом сезоне уступила "Сочи" (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 - 2022/23.

"Лада" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков. "Сочи" занимает 10-е место на Западе. В активе клуба 9 очков.

В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 9 октября. "Лада" 10 октября примет новосибирскую "Сибирь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 13 5 3 0 0 1 0 4 38-31 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 5 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 6 "Спартак" 12 4 0 1 1 2 0 4 37-41 13 7 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 8 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 9 СКА 12 4 1 0 0 2 0 5 36-36 12 10 "Сочи" 12 2 0 2 0 1 0 7 28-37 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8