"Лада" впервые с 2017 года обыграла "Сочи" в матче КХЛ

Тольяттинцы прервали серию из 8 поражений в очных играх
17:16
© Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 7 октября. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 одержала победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (10-я минута), Никита Михайлов (25) и Андрей Алтыбармакян (60). У проигравших отличился Денис Венгрыжановский (5).

"Лада" дважды в прошлом сезоне уступила "Сочи" (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 - 2022/23.

"Лада" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков. "Сочи" занимает 10-е место на Западе. В активе клуба 9 очков.

В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 9 октября. "Лада" 10 октября примет новосибирскую "Сибирь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"13530010438-3117
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
5ЦСКА12600100535-3413
6"Спартак"12401120437-4113
7"Динамо" М11213100431-3413
8"Северсталь"12600000633-3012
9СКА12410020536-3612
10"Сочи"12202010728-379
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"12711110147-3020
2"Авангард"12711000345-2918
3"Автомобилист"13701010443-3317
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"13410220437-4314
6"Ак Барс"12600100531-3613
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"12311110528-3212
9"Сибирь"11104000622-2910
10"Амур"11300200620-298
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

