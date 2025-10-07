"Лада" впервые с 2017 года обыграла "Сочи" в матче КХЛ
ТАСС, 7 октября. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 одержала победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (10-я минута), Никита Михайлов (25) и Андрей Алтыбармакян (60). У проигравших отличился Денис Венгрыжановский (5).
"Лада" дважды в прошлом сезоне уступила "Сочи" (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 - 2022/23.
"Лада" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков. "Сочи" занимает 10-е место на Западе. В активе клуба 9 очков.
В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 9 октября. "Лада" 10 октября примет новосибирскую "Сибирь".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|13
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|38-31
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|10
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|33-27
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|6
|"Спартак"
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|37-41
|13
|7
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|8
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|9
|СКА
|12
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|36-36
|12
|10
|"Сочи"
|12
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|28-37
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|12
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|47-30
|20
|2
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|3
|"Автомобилист"
|13
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|43-33
|17
|4
|"Нефтехимик"
|12
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|33-35
|14
|5
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|6
|"Ак Барс"
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|31-36
|13
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|12
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|28-32
|12
|9
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|10
|"Амур"
|11
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|20-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8