Джерси Капризова и Овечкина стали самыми продаваемыми в межсезонье НХЛ

Таковы данные компании, которая производит форму для клубов НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Джерси российских нападающих "Миннесоты" и "Вашингтона" Кирилла Капризова и Александра Овечкина соответственно стали самыми продаваемыми в межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба компании Fanatics, которая производит форму для клубов НХЛ.

В пятерку лидеров вошли американские нападающие Дилан Ларкин ("Калгари") и Клейтон Келлер ("Юта"), а также чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк.

В сентябре Капризов подписал новый восьмилетний контракт с "Миннесотой". По нему игрок будет получать $17 млн в среднем за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда "Эдмонтона" Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).

Овечкин в прошлом сезоне превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах, который забросил 894 шайбы. На счету капитана "Вашингтона" сейчас 897 голов.