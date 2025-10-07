Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Дисквалификация бывшего чемпиона UFC завершится 20 марта 2026 года

Конор Макгрегор © Richard Pelham/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Макгрегор трижды не явился на сдачу допинг-проб в 2024 году - 13 июня, 19 и 20 сентября. Его действия расценили как нарушение в предоставлении информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 сентября 2024 года и завершится 20 марта 2026 года.

Стандартным сроком дисквалификации за подобное нарушение является два года, однако Макгрегору сократили наказание из-за ряда смягчающих обстоятельств. Спортсмен признал вину и сотрудничал с соответствующими органами во время проведения расследования, предоставив необходимую информацию, а также не проводил подготовку к боям и залечивал травму.

Ранее Макгрегор сообщил о подписании контракта на проведение поединка UFC на территории Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что бой пройдет 14 июня 2026 года.

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, однако бой отменили после того, как Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.