Тренеры "Торпедо" и "Металлурга" устроили словесную перепалку

Разин выразил негодование действиями соперника во время послематчевого флэш-интервью, после чего вступил в словесную перепалку с Исаковым в подтрибунном помещении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Главные тренеры магнитогорского "Металлурга" и нижегородского "Торпедо" Андрей Разин и Алексей Исаков соответственно устроили словесную перепалку после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

Матч в Нижнем Новгороде завершился победой "Металлурга" со счетом 5:1. Разин выразил негодование действиями соперника во время послематчевого флэш-интервью, после чего вступил в словесную перепалку с Исаковым в подтрибунном помещении.

В последние три минуты третьего периода команды отметились штрафами и дракой между Сергеем Бойковым и Михаилом Федоровым.