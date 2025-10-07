В Чечне определили победителей соревнований по парашютному спорту

Они получили денежные сертификаты

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Победителей международных соревнований и финала Кубка России по парашютному спорту определили в Чеченской Республике. Они проходили в Российском университете спецназа со 2 октября, передает корреспондент ТАСС.

Победители и призеры получили денежные сертификаты от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Общий призовой фонд составил более 1,5 млн рублей. Всего в соревнованиях приняли участие 113 спортсменов из Белоруссии, Казахстана, а также 27 регионов России.

"Мы наблюдали невероятно напряженную борьбу во всех дисциплинах, где каждый участник демонстрировал настоящее мастерство и волю к победе, - сказал журналистам главный тренер сборной России по парашютному спорту и главный судья соревнований Вадим Ниязов. - Особенно отрадно, что соревнования прошли в условиях максимальной безопасности, что свидетельствует о высоком профессионализме организаторов и судейской коллегии. Этот турнир стал важным этапом в развитии парашютного спорта и подтвердил растущий интерес к нему как у опытных спортсменов, так и у начинающих парашютистов".

На международных соревнованиях, посвященных 73-летию президента РФ Владимира Путина, победила команда из Белоруссии. Среди мужчин лучшим стал белорусский спортсмен Никита Никитин. Среди женских команд комплект золотых медалей выиграли спортсменки команды "ЦСКА Москва - 1", а в личном зачете победу одержала Мария Лукьянова из Москвы.

В финале Кубка России по купольному пилотированию в опытном классе победу одержал в четырех дисциплинах Владимир Заика из Новосибирской области.