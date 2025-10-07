Леброн Джеймс пропустит предсезонные матчи НБА из-за повреждения

Басетболист "Лейкерс" сосредоточен на том, чтобы подойти готовым к старту сезона

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу очков Леброн Джеймс пропустит предсезонные матчи "Лос-Анджелес Лейкерс" из-за повреждения. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Шамс Чарания, комментарий которого приводит портал Clutch Points.

По информации источника, Джеймс страдает от раздражения нерва в ягодичной мышце. Отмечается, что главная цель игрока - быть готовым к началу сезона НБА.

Ранее Джеймс не сыграл в предсезонных матчах с "Финиксом" (81:103) и "Голден Стейт" (103:111).

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Предстоящий сезон станет для него 23-м в НБА, он установит рекорд лиги по этому показателю. Сейчас Джеймс делит первое место с соотечественником Винсом Картером, который завершил карьеру в 2020 году.

"Лейкерс" проведут еще четыре предсезонных матча. Регулярный чемпионат клуб из Лос-Анджелеса начнет в ночь на 22 октября по московскому времени дома против "Голден Стейт".