Малкин стал первым россиянином, набравшим очки в новом сезоне НХЛ

Нападающий "Питсбурга" сделал две голевые передачи в победном матче против "Нью-Йорк Рейнджерс"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, шайбы забросили Джастин Бразо (20-я и 58-я минуты) и Блейк Лизотт (59). Малкин отметился передачами в эпизоде с голами Бразо. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин был признан третьей звездой матча, он отразил 27 бросков из 28.

Малкин, канадский форвард Сидни Кросби и канадский защитник Крис Летанг стали первым трио, сыгравшим в 20 сезонах Национальной хоккейной лиги. Игроки вместе выступают за "Питтсбург" с 2006 года. Кросби, являющийся капитаном клуба, защищает его цвета на сезон дольше.

Кросби повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в качестве капитана одного клуба. Нынешний сезон для канадского форварда стал 19-м в статусе капитана. Столько же на счету бывшего канадского форварда Стива Айзермана, который всю игровую карьеру выступал за "Детройт" (1983-2006).

В следующем матче "Питтсбург" 10 октября в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Рейнджерс" в этот же день на выезде встретятся с "Баффало".