Хоккеист Маккиннон стал лучшим бомбардиром в истории "Колорадо"

В матче с "Лос-Анджелесом" он довел количество очков до 1017 и опередил Джо Сакика

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон © AP Photo/ Gareth Patterson

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон установил рекорд клуба по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевой игре регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" Маккиннон отдал две голевые передачи и довел количество набранных очков за клуб до 1 017 (367 шайб + 650 передач). Ранее первое место по этому показателю занимал канадский форвард Джо Сакик (1 015 очков). При этом Сакику принадлежит общий рекорд по количеству очков за "Колорадо" и "Квебек Нордикс" (название франшизы до переезда в 1995 году) - 1 641.

Маккиннону 30 лет, он играет за "Колорадо" с 2013 года, ему принадлежит рекорд франшизы по числу набранных очков в одном сезоне (140). Вместе с командой он становился обладателем Кубка Стэнли в 2022 году, выигрывал "Харт трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, а также "Тед Линдсей эворд" - награду лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.