Мажич готов обсудить судейство в российском футболе с Аршавиным

Ранее экс-нападающий попросил главу департамента судейства и инспектирования РФС прояснить моменты назначения пенальти в матче Кубка России между ЦСКА и "Балтикой"

Редакция сайта ТАСС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич готов встретиться с бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России Андреем Аршавиным для обсуждения судейских решений и правил. Об этом Мажич сообщил ТАСС.

Ранее Аршавин обратился к Мажичу с целью прояснить моменты назначения пенальти в матче Фонбет - Кубка России между ЦСКА и калининградской "Балтикой" (2:0), который прошел 27 августа.

"Я отношусь к критике нормально. Аршавин - это очень уважаемый человек. Мы не встретились пока, но это возможно. Я с большим уважением отношусь к бывшим футболистам. А Аршавин, пожалуй, самый большой российский футболист за последние 20 лет, - сказал Мажич. - Игроки думают по-другому, его реакция была после двух пенальти в матче Кубка России "Балтика" - ЦСКА. А мы должны следовать правилам и трактовкам, которые есть в футбольном судействе. Когда будет встреча с Аршавиным, не могу сказать, но это большая легенда. Готов встретиться".