Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA по итогам турнира в Ухане

В среду на пятое место в рейтинге поднялась американка Джессика Пегула, также россиянку могут обогнать итальянка Жасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева покинет первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после завершения турнира в китайском Ухане.

Андреева, завершившая борьбу за титул во втором круге, будет иметь по итогам турнира 4 643 очка. Американка Джессика Пегула, которая в среду пробилась в третий круг соревнования, уже набрала 4 653 очка и может увеличить число в случае дальнейшего успешного выступления на турнире. Также Андрееву могут обойти итальянка Жасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина, продолжающие борьбу на турнире.

Андреева впервые вошла в топ-5 рейтинга WTA в июле 2025 года. Это стало возможным после выхода в четвертьфинал Уимблдона. С того момента 18-летней теннисистке удавалось сохранять за собой пятую позицию мирового рейтинга.