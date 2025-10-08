В команде "Россия 25" рассмотрят кандидатуру Менелла для Кубка Первого канала

Ранее американский защитник, получивший российское гражданство в августе 2023 года, выразил готовность играть за сборную России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб команды "Россия 25" рассмотрит кандидатуру защитника Бреннана Менелла для участие в Кубке Первого канала, как и остальных российских хоккеистов, которые могут выступить на турнире. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В конце сентября Менелл, выступающий за СКА, сообщил ТАСС, что готов сыграть за сборную России. Американский хоккеист получил российское гражданство в августе 2023 года, после чего у него появилась возможность играть за сборную России.

"Нужно лично общаться с каждым. Мы никогда не исключаем усиления, все вполне возможно. Но я сказал бы так: на сегодняшний день у нас есть достаточно своих сильных ребят, которые достойны вызова в сборную, которые уже выигрывали, уже приезжали. Это тоже важная история, - сказал Ротенберг. - Человек приезжает, мы не отказываем. Чисто по-мужски, по жизненным понятиям мы ценим тех ребят, которые к нам приезжают играть за сборную в Казахстан, Санкт-Петербург, Москву, Омск, Красноярск. Мы ценим их, они настоящие патриоты не на словах, а на деле".

"Конечно, мы рассмотрим кандидатуру Менелла или любого другого человека. Мы никогда не откажемся выбрать по спортивному принципу лучших игроков", - добавил он.

"Хотим, чтобы игрокам было комфортно"

В Кубке Первого канала 11-14 декабря в Новосибирске сыграют команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. Ранее планировалось, что в турнире сыграет и сборная мира, составленная из легионеров Континентальной хоккейной лиги. Ротенберг объяснил, почему формат турнира с тремя командами подойдет для российских хоккеистов.

"Мы хотим, чтобы игрокам команды "Россия 25" было комфортно. Все-таки большая нагрузка ложится на них, очень много матчей. Во времена СССР было только 40 игр в чемпионате, игроки тренировались и отдыхали. Когда я работал, у меня было около 100 игр каждый сезон. Представьте, какая это тяжелая нагрузка для игрока. Это тяжело тренеру эмоционально, а как это тяжело игроку?" - сказал главный тренер.

"Самое важное в любом профессиональном виде спорта - это планирование. Мы должны так организовать турнир, чтобы наши ребята показали лучший хоккей на благо болельщиков, чтобы они были свежие, и, главное, без травм. Сейчас же очень много травм, потому что серьезный график. Поэтому мы хотим дать возможность нашим игрокам, мастерам команды "Россия-25" немного восстановиться, сыграть на накале все самые серьезные матчи и дальше поехать работать с победой", - добавил он.