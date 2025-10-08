В UFC предложили контракты двум российским бойцам

Магомед Зайнуков и Марк Вологдин выступили в поединках, организованных в рамках претендентской серии главы промоушена Дэйны Уайта

Редакция сайта ТАСС

© Victor Decolongon/ Getty Images

ТАСС, 8 октября. Российские бойцы смешанного стиля Магомед Зайнуков и Марк Вологдин получили право подписать контракты на выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Зайнуков и Вологдин выступили в поединках, организованных в рамках претендентской серии главы промоушена Дэйны Уайта. Зайнуков победил бразильца Лукаса Кальдаса единогласным решением судей, Вологдин проиграл судейским решением эквадорцу Адриану Мартинетти.

Зайнукову 30 лет, в его активе 7 побед (5 - досрочно) и ни одного поражения. Он является подопечным школы Хабиба Нурмагомедова. В активе 25-летнего Вологдина 12 побед (10 - досрочно) и 4 поражения.