Стала известна архитектура деловой программы форума "Россия - спортивная держава"

В рамках форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Деловая программа форума "Россия - спортивная держава" будет компактной и ориентированной на практические результаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Деловая составляющая форума структурирована в четырех смысловых блоках: "О спорт - ты мир. Международное сотрудничество"; "Экосистема"; "Создавая новый образ спорта"; "Спорт и общество". В рамках форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта. Архитектура деловой программы была утверждена оргкомитетом под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Деловая программа международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в этом году выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта, как на национальном, так и на международном уровнях. Убежден, что форум станет площадкой для конструктивного диалога по стратегическому развитию не только профессионального, но и массового спорта", - отметил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков.

"Совместно с фондом "Росконгресс" мы провели детальный анализ и доработку деловой программы форума. В этом году поступило около 90 предложений по проведению тематических сессий, и на текущий момент мы отобрали 35 тем, сделав акцент на качестве и практической значимости каждой. Особое внимание уделяем уровню спикеров, содержательности дискуссий и их прикладному эффекту для отрасли", - заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Ключевым событием форума, по словам Дегтярева, станет пленарное заседание, посвященное роли спорта в развитии общества и международного сотрудничества. "В программе также впервые состоится встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии. В целом значительная часть дискуссий будет посвящена международной спортивной повестке и укреплению позиций России в мировом спортивном сообществе", - добавил министр спорта.

В рамках форума пройдет совместное заседание комиссий спортсменов ОКР и Национального олимпийского комитета Белоруссии. Также на форуме будет представлен открытый урок "Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня". Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.