Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Ухане

Россиянка в трех сетах победила американку Софию Кенин

Российская теннисистка Людмила Самсонова © Михаил Терещенко/ ТАСС

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова победила американку Софию Кенин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянки, посеянной под 16-м номером на турнире. Кенин выступала без номера посева. В третьем круге Самсонова сыграет с победительницей встречи между белорусской Ариной Соболенко (первый номер посева) и представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.

Также в третий круг вышла россиянка Екатерина Александрова (девятый номер посева), победившая американку Энн Ли со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В третьем круге Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой (шестой номер посева).

Самсоновой 26 лет, она находится на 20-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Кенин 26 лет, она является 28-й ракеткой мира. На счету спортсменки пять титулов на турнирах под эгидой WTA. В 2020 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.