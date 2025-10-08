РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8 807 проб

В сентябре было отобрано 938 проб

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по сентябрь 2025 года взяло у спортсменов 8 807 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В сентябре отобрано 938 проб, всего с начала года - 8 807 проб", - рассказала представитель РУСАДА.

Как ранее сообщал ТАСС, Российское антидопинговое агентство в первый месяц осени выявило восемь случаев возможных нарушений антидопинговых правил.