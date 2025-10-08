Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Фигуристка Синицына рассказала, что задумывалась над завершением карьеры

По словам спортсменки, сейчас ситуация поменялась, и она полюбила свою работу
Редакция сайта ТАСС
07:36

Ксения Синицына

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. У фигуристки Ксении Синицыной были мысли о завершении карьеры, но в конце прошлого сезона спортсменка влюбилась в свою работу. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник Синицына выступила с короткой программой на чемпионате Москвы, набрав 69,95 балла.

"Сложностей при подготовке к сезону не было никаких. Разве что после отдыха в плане вхождения в форму - это всегда тяжело. На ОФП было очень сложно, еще жара была, мы просто "умирали". В остальном несложно, постепенно входила в форму, - рассказала Синицына. - После прошедшего неудачного сезона я очень хотела пораньше начать прокатывать программы, потому что хочется выкинуть это из головы и с новыми силами показывать на стартах то, что я стабильно делаю на тренировке. Наконец-то это случилось".

"Наш вид спорта - это каждодневный труд, это рутинная работа, которая иногда изматывает, иногда вызывает в голове какие-то размышления. Тем более мне уже 21 год, все равно уже возраст. И хочется, возможно, уже чего-то поменять в своей жизни, потому что я уже катаюсь, получается, 17 лет. Это очень много, - отметила собеседница агентства. - Иногда такие мысли закрадываются, но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу, мне это стало приносить удовольствие, именно тренировки. Я стараюсь выкладываться по максимуму. На стартах заряжает, конечно, отдача людей. Я свою энергетику тоже отдаю, чтобы людям было приятно, чтобы они получили наслаждение и ушли только с позитивными эмоциями и в отличном настроении, как после балета, мюзикла. Ты вдохновляешься и идешь заниматься своими делами окрыленный, зная, что тебя порадовали".

Синицына рассказала, что столкнулась с проблемами, которые заставляли задуматься над завершением карьеры.

"Были некоторые недомолвки с тренером, все наложилось, также были проблемы с коньками. Когда проблема на проблему наслаивается, тебя отбрасывает все это назад, и ты думаешь: "А зачем мне это?" Были ли мысли в сторону завершения? Да. Было очень много разных мыслей, - сказала она. - Но все равно мои близкие, друзья и тренеры помогают мне очень сильно, они меня поддерживают в любой ситуации. Хочется радовать не только себя, но и их".

Синицыной 21 год. Она является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. Победительницей этапа Гран-при России 2023 года, бронзовым призером финала Гран-при России 2024 года. 

Фигурное катание