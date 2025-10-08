РВИО открыло шахматные школы в 11 городах России

Школы открылись в Ижевске, Владикавказе, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Курске, Рыбинске, Саранске, Туле, Хабаровске и Чебоксарах

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Церемония открытия шахматных школ Российского военно-исторического общества (РВИО) для детей и взрослых в 11 городах России прошла в среду в Москве.

В мероприятии приняли участие помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Школы открылись в Ижевске, Владикавказе, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Курске, Рыбинске, Саранске, Туле, Хабаровске и Чебоксарах. Ранее шахматные школы РВИО были открыты в Москве, Калининграде, Севастополе, Тамбове и Ярославле.

"Развивая шахматы, мы развиваем интеллектуальный потенциал страны, - сказал Мединский. - Шахматы заставляют думать, анализировать и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, что мало кто в мире умеет. Поэтому я считаю шахматистов особыми людьми".

"Открытие детских шахматных школ не только способствует привлечению новых граждан в этот спорт, но и дает пример остальным регионам, остальным субъектам. Здорово, что 11 регионов вот так в одночасье сегодня присоединились к этой программе", - подчеркнул Ткачев.

После церемонии открытия гроссмейстер Борис Савченко провел мастер-класс для новых школ по видеосвязи.

С лета 2024 года бесплатные шахматные клубы открыты в 44 городах России, их посетило более 1 млн. человек. Появление шахматных клубов стало возможным благодаря взаимодействию Федерации шахмат России и РВИО.