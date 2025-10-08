Миназова рассказала, что не все соперницы были рады видеть ее на ЧМ

С 29 сентября по 4 октября в Австралии проходил чемпионат мира по гребному слалому

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большинство участников чемпионата мира по гребному слалому в Австралии очень хорошо относились к своим соперникам из России, но были среди иностранцев и те, кто игнорировал россиян. Об этом ТАСС рассказала обладательница серебряной медали соревнований Алсу Миназова.

С 29 сентября по 4 октября в австралийском Пенрите проходил чемпионат мира по гребному слалому. Миназова выиграла серебро ЧМ-2025 в каноэ-одиночке. До этого самым большим успехом для российских слаломистов была бронзовая медаль Павла Эйгеля, завоеванная на мировом первенстве 2018 года.

"Есть люди, которые, конечно, не совсем рады нас видеть, - рассказала Миназова. - Они могут с нами не здороваться и так далее. Но большинство спортсменов приняли нас очень тепло, общались. И когда я узнала, что стала вице-чемпионкой мира, то многие подходили, обнимали и поздравляли. Это было безумно ценно для меня".

Последний раз россияне выступали на чемпионате мира в 2021 году, когда турнир проходил в Словакии.

Международная федерация каноэ (ICF) в апреле 2023 года приняла решение вернуть россиян и белорусов на свои турниры под нейтральным статусом. Однако по политическим причинам российские спорсмены были лишены возможности выступить на ЧМ-2023 в Лондоне, в отборочных стартах в Чехии на Олимпиаду-2024 и на ряде других турниров. Возвращение россиян состоялось в январе 2025 года на открытом чемпионате Океании.