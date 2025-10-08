Призеры Кубка сильнейших по художественной гимнастике получат 18,9 млн рублей

Призовой фонд будет распределен среди спортсменок в четырех категориях

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Призеры финала Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который пройдет с 19 по 21 октября в Москве, получат в сумме 18,9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).

"В 2025 году призовой фонд Кубка сильнейших составит 18,9 млн рублей, он будет распределен среди победителей в четырех категориях: юниорки и сеньорки в индивидуальной программе, а также юниорки и сеньорки в групповых упражнениях", - рассказала собеседница ТАСС.

Кубок сильнейших - международная серия соревнований по художественной гимнастике, которая в этом сезоне объединила более 700 гимнасток из 11 стран. В финале примут участие лидеры рейтинга по итогам трех этапов, которые проходили в Москве, на федеральной территории Сириус и в Казани: 15 гимнасток в категории "сеньорки" и 15 гимнасток в категории "юниорки" в индивидуальной программе, а также 12 команд в категории "сеньорки" и 12 команд в категории "юниорки" в групповых упражнениях. Результаты финальных соревнований определят итоговый рейтинг сезона и выявят сильнейших спортсменок в каждой из категорий. Соревнования состоятся во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Кубок сильнейших проводится с 2022 года. В 2025 году в трех отборочных этапах приняли участие гимнастки из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, ОАЭ, США, Узбекистана, Ливана и Кувейта.

Положение после трех этапов

Юниорка из Москвы София Ильтерякова стала абсолютным лидером рейтинга с результатом 90 баллов. Второе место заняла Каролина Тарасова из Краснодарского края, представляющая Академию художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой (72 балла). Тройку лидеров замкнула еще одна москвичка - Николь Римарачин Диас (56 баллов).

В старшей возрастной категории (среди сеньорок) лидером стала Мария Борисова из Санкт-Петербурга, представляющая Академию художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой. Гимнастка также набрала максимальные 90 баллов. На втором месте расположилась Владислава Шаронова из Ивановской области (76 баллов). Третьей стала Ульяна Янус из Омской области, набравшая 70 баллов.

В групповых упражнениях среди юниорок абсолютным лидером стала команда Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой, завершившая трехэтапный отбор с результатом 84 балла. На втором месте оказалась сборная Нижегородской области (70 баллов), далее - команда Омской области (64 балла).

Среди сеньорок с минимальным отрывом победила команда Нижегородской области, заработавшая 80 баллов. Второй стала сборная Санкт-Петербурга (76 баллов). На третьем месте расположился Краснодарский край (68 баллов).