Сильнейший гимнаст Европы турок Асил заявил, что ему очень нравится в России

Спортсмен из Турции в начале октября выступал вне конкурса на чемпионате России

Адем Асил © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Абсолютный чемпион Европы 2025 года по спортивной гимнастике турок Адем Асил готовится к октябрьскому мировому первенству в Индонезии вместе с российскими гимнастами. Как рассказал ТАСС спортсмен, ему очень нравится в России, где он получает полную поддержку.

Спортсмен из Турции в начале октября выступал вне конкурса на чемпионате России в Сириусе, где набрал сумму баллов в упражнениях на кольцах лучше, чем победитель соревнований Илья Заика.

"Я думаю, что чемпионат России - одно из лучших соревнований, на которых я был, - рассказал Асил. - Оно выглядит ровно так же, как чемпионат мира. Я не ожидал такого, когда ехал сюда, и когда я приехал, то был шокирован. Это очень хорошее соревнование, отличный опыт для меня. На мой взгляд, это одно из самых серьезных и безупречных соревнований, которые я видел".

"Судейство везде практически одинаково, но мне кажется, что российские судьи чуть строже. Но это хорошо, потому что это мотивирует работать усерднее и становиться лучше с каждым разом", - добавил турецкий гимнаст.

26-летний Асил провел уже не один тренировочный сбор вместе с российскими гимнастами на их базе на "Озере Круглом". Сразу после чемпионата России он планировал снова присоединиться к ним для заключительного этапа подготовки к чемпионату мира. "Мне очень нравится быть в России, это очень мотивирует меня. Мне повезло иметь поддержку от российской сборной, тренеров. Это очень хорошая возможность для меня", - заключил турецкий гимнаст, имеющий в активе также золото ЧМ-2022.

С 19 по 25 октября в Джакарте пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике, на котором россияне будут выступать в нейтральном статусе после четырехлетнего перерыва.