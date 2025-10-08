Российские юниоры стали третьими в личных состязаниях на ЧМ по дзюдо

Россияне завоевали пять медалей

ТАСС, 8 октября. Российские дзюдоисты в возрасте не старше 21 года завершили выступление в личных состязаниях, заняв третье место в медальном зачете на первенстве мира. Соревнования проходят в Лиме.

Бислан Катамардов выиграл турнир в весовой категории свыше 100 кг, в финальном поединке он одолел японца Гаи Хатакэяму. Бронзовым призером стала Александра Рябченко, победившая представительницу Сербии Йовану Степанович в весовой категории до 78 кг. Серебряные медали завоевали Виктория Мартыненко (до 63 кг), Абдуллах Парчиев (до 66 кг) и Ахмед Турлуев (до 81 кг).

Первое место в медальном зачете заняли японцы, завоевавшие 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Вторыми стали бразильцы (2-1-2).

Смешанный командный турнир пройдет 8 октября, начало запланирована на 18:30 мск. Россияне выступают на первенстве мира под флагом Международной федерации дзюдо.