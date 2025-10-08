Николай Карполь будет работать в "Уралочке", пока позволяет здоровье

По словам 87-летнего вице-президента и старшего тренера команды, главная его задача сейчас - передавать свой опыт

Николай Карполь © Алексей Колчин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по волейболу, вице-президент екатеринбургского волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Николай Карполь будет работать в команде, пока ему позволяет состояние здоровья. Об этом он заявил на пресс-конференции.

1 мая 2025 года Карполю исполнилось 87 лет.

"Я думаю, что только бог знает, насколько здоровье позволит мне работать дальше. Главная моя задача сейчас - передавать тот опыт, который я наработал за эти годы, ведь мы этот опыт не просто накапливаем, а воплощаем в жизнь все, что сделали. Я думаю, сегодня "Уралочка" - единственная команда, которая имеет и свой стиль, свою технику, тактику и играет так, как не играют другие команды - мы сохранили это все, что было создано еще 50 лет назад. Я постараюсь помогать еще столько, сколько смогу, но это не значит, что мы будем работать так, как было раньше", - сказал Карполь.

Тренер подчеркнул, что команда не должна копировать все то, что было создано раньше, ей нужно развиваться на основе этих достижений.

С 2023 года Карполь занимает пост старшего тренера "Уралочки-НТМК", главным тренером является его внук Михаил Карполь. С 1969 по 2023 год Николай Карполь работал главным тренером команды, которую он 14 раз приводил к победе в чемпионате России и 11 раз - в чемпионате СССР, 8 раз - к победе в Кубке Европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов EKВ). Дважды выигрывал золото Олимпийских игр со сборной СССР и дважды завоевывал серебро Игр со сборной России. Является самым титулованным волейбольным тренером в мире.