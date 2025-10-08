Журова: норвежцы станут жертвами своих высказываний

Ранее некоторые спортсмены из Норвегии высказались против возвращения россиян на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Норвежские спортсмены сами станут жертвами своих высказываний в отношении россиян. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Они сами станут жертвами своих высказываний, - сказала Журова. - Помним, какая неудача постигла крупные соревнования, которые проходили в Норвегии без участия россиян. Рано или поздно нас допустят, тогда будем смотреть, как те же норвежцы будут себя вести. Будут ли бойкотировать, как говорят, или нет".

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что FIS была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен 21 октября.