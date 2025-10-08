Олимпийский комитет Турции не уведомляли о завершении поисков Свечникова

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Турции на данный момент официально не уведомляли Олимпийский комитет Турции о завершении поисков пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь комитета Мурат Агджа.

"Нам не поступали данные от ответственных ведомств о том, что операция по поиску российского пловца завершена, - сказал он. - По последним данным, которые у нас есть, поиски продолжаются, хотя и безрезультатно. По протоколу, если поиски официально завершатся, об этом будет доложено официально".

Источник в стамбульском Управлении жандармерии также подтвердил ТАСС, что "поиски не остановлены и продолжаются, однако результатов у этих мер на данный момент нет".

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.