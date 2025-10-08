Овечкин сделал подарок четырехлетнему ребенку

У девочки диагностировали онкологическое заболевание

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин сделал подарок четырехлетней девочке, которая борется с раком. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба "Вашингтона".

В ночь на 9 октября "Вашингтон" проведет первый матч в новом регулярном чемпионате. Столичная команда примет "Бостон". Для Овечкина предстоящий сезон станет 21-м в НХЛ и за "Вашингтон".

"Вот подарок от меня и нашей команды", - сказал Овечкин, вручив девочке пакет с эмблемой "Вашингтона", содержимое которого не раскрывается.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Он превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы. Сейчас на счету Овечкина 897 голов.