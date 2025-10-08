Бобровникову избрали главой комиссии спортсменов ОКР

Ее заместителем выбрали Артура Далалояна

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова избрана главой комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Бобровникова была избрана единогласно. Ее заместителем стал олимпийский чемпиона по спортивной гимнастике Артур Далалоян. Комиссия спортсменов также выдвинула Бобровникову и Далалояна для приема в члены ОКР на очередном заседании исполкома ОКР в качестве представителей от спортсменов.

Новый состав комиссии спортсменов ОКР был сформирован 24 сентября. В нее также вошли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратная чемпионка России по тяжелой атлетике Мария Груздова, победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова, олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, олимпийский чемпион по хоккею Богдан Киселевич, победительница Игр БРИКС в прыжках с шестом Полина Кнороз, бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию Марк Кондратюк, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота Валерий Пронкин, серебряный олимпийский призер по плаванию Анастасия Фесикова, бронзовый призер Олимпиады по велотреку Гульназ Хатунцева и олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей.

Бобровниковой 37 лет. Она также является серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.