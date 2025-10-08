Паралимпийцы РФ вылетели на ЧМ по пауэрлифтину в форме сборной

Соревнования пройдут в Каире с 11 по 18 октября

© Пресс-служба Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы вылетели в Египет на чемпионат мира по пауэрлифтингу в форме национальной сборной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. Перед вылетом президент ПКР Павел Рожков провел встречу со спортсменами.

"Мы традиционно встречаемся со сборными командами накануне важных стартов, чтобы поддержать наших спортсменов, но эта встреча - особенная, - сказал Рожков. - Впервые за долгое время на чемпионат мира выезжает паралимпийская сборная России под флагом нашей страны и со всей национальной атрибутикой. Это огромное достижение и радость для всего спортивного сообщества России. Спасибо Министерству спорта Российской Федерации, Центру спортивной подготовки сборных команд России и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата за организацию подготовки команды к предстоящим соревнованиям".

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу пройдет в Каире с 11 по 18 октября. В последний раз российские паралимпийцы выступали под национальным флагом и с гимном на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. Также на генассамблее было принято решение о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, и в Паралимпийских летних играх в Париже в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.