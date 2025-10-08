Сборная Египта отобралась на чемпионат мира по футболу

Египтяне стали 19-й командой, которая завоевала право на участие в турнире

Редакция сайта ТАСС

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах © Ayman Aref via Reuters Connect

ТАСС, 8 октября. Сборная Египта по футболу обыграла команду Джибути со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Голы забили Ибрахим Адель (8-я минута) и Мохаммед Салах (14, 84).

Сборная Египта стала 19-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко и Туниса.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.