Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в КХЛ

В среду бело-голубые обыграли "Салават Юлаев"
Редакция сайта ТАСС
18:56
© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Сикьюра (15-я минута), Седрик Пакетт (16), Никита Гусев (24) и Девин Броссо (48). У проигравших отличился Ярослав Цулыгин (22).

На счету "Динамо" три победы в последних трех матчах, команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. "Салават Юлаев" потерпел первое поражение в последних трех играх, уфимцы набрали 8 очков в 11 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Динамо" 10 октября примет ЦСКА, "Салават Юлаев" в этот же день в гостях сыграет против московского "Спартака".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"14530010539-3617
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Спартак"13501120440-4115
5"Динамо" М12313100435-3515
6"Шанхай Дрэгонс"11420110333-3014
7ЦСКА12600100535-3413
8СКА13410030537-3813
9"Северсталь"12600000633-3012
10"Сочи"12202010728-379
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"13811110152-3122
2"Автомобилист"14711010445-3419
3"Авангард"12711000345-2918
4"Ак Барс"13700100535-3915
5"Нефтехимик"13610000634-3714
6"Трактор"13410220437-4314
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"13311110631-3612
9"Амур"12400200622-3010
10"Сибирь"11104000622-2910
11"Салават Юлаев"11210110625-358

  

КХЛ