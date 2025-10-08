Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в КХЛ

В среду бело-голубые обыграли "Салават Юлаев"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Сикьюра (15-я минута), Седрик Пакетт (16), Никита Гусев (24) и Девин Броссо (48). У проигравших отличился Ярослав Цулыгин (22).

На счету "Динамо" три победы в последних трех матчах, команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. "Салават Юлаев" потерпел первое поражение в последних трех играх, уфимцы набрали 8 очков в 11 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Динамо" 10 октября примет ЦСКА, "Салават Юлаев" в этот же день в гостях сыграет против московского "Спартака".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 14 5 3 0 0 1 0 5 39-36 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Спартак" 13 5 0 1 1 2 0 4 40-41 15 5 "Динамо" М 12 3 1 3 1 0 0 4 35-35 15 6 "Шанхай Дрэгонс" 11 4 2 0 1 1 0 3 33-30 14 7 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 8 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 9 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 10 "Сочи" 12 2 0 2 0 1 0 7 28-37 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8