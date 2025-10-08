Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Сикьюра (15-я минута), Седрик Пакетт (16), Никита Гусев (24) и Девин Броссо (48). У проигравших отличился Ярослав Цулыгин (22).
На счету "Динамо" три победы в последних трех матчах, команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. "Салават Юлаев" потерпел первое поражение в последних трех играх, уфимцы набрали 8 очков в 11 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 10 октября примет ЦСКА, "Салават Юлаев" в этот же день в гостях сыграет против московского "Спартака".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|14
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|39-36
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Спартак"
|13
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|40-41
|15
|5
|"Динамо" М
|12
|3
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|35-35
|15
|6
|"Шанхай Дрэгонс"
|11
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|33-30
|14
|7
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|8
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|9
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|10
|"Сочи"
|12
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|28-37
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|13
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|52-31
|22
|2
|"Автомобилист"
|14
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|45-34
|19
|3
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|4
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|5
|"Нефтехимик"
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|34-37
|14
|6
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|13
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|6
|31-36
|12
|9
|"Амур"
|12
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|22-30
|10
|10
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|11
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|6
|25-35
|8