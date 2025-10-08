В Мексике умер 17-летний сын бывшего чемпиона мира по боксу Артуро Гатти

Причины смерти не установлены

МЕХИКО, 8 октября. /ТАСС/. Сына бывшего чемпиона мира по боксу в первой полулегкой и первой полусредней весовых категориях Артуро Гатти нашли мертвым. Об этом сообщает журнал The Ring.

Отмечается, что он проживал в Мексике со своей матерью. Причины смерти Артуро Гатти - младшего не установлены. Ему было 17 лет. Он был боксером-любителем.

Гатти-старший умер, когда его сыну был один год. Он был чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первой полулегкой весовой категории и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первой полусредней весовой категории.