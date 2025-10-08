Игры стран СНГ в Азербайджане завершились праздничным фейерверком

Победителем соревнований стала сборная России

БАКУ, 8 октября. /ТАСС/. Официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ прошла вечером 8 октября на городском стадионе Гянджи. Соревнования длились 13 дней, были разыграны награды в 23 видах спорта.

В Играх стран СНГ принимали участие спортсмены из 8 стран, входящих в Содружество Независимых Государств, а также из Турции, Кубы, Кувейта, Омана и Пакистана.

"Они разыграли 235 комплектов наград, подарив миллионам болельщиков и любителей спорта незабываемые моменты радости, волнения и гордости, - заявил на церемонии закрытия председатель оргкомитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов. - Мы благодарим всех спортсменов, которые участвовали в III Играх СНГ, за эти моменты и за чувство гордости, которое они вызывают. Борьба, самоотверженность и воля спортсменов вдохновляют нас, закладывают основу для их будущих успехов".

Затем под звуки официальной песни Игр девятью азербайджанскими спортсменами, чемпионами Игр-2025, был спущен флаг СНГ. Флаг будет передан в исполнительный комитет СНГ для представления стране, которая примет следующие Игры. Как сообщал ранее ТАСС, место проведения Игр стран СНГ - 2027 пока не определено, Казахстан и Киргизия отказались от предложения принять у себя эти мультиспортивные соревнования.

Церемония закрытия продолжилась праздничным концертом, а по его завершении небо над стадионом озарил красочный фейерверк.

"Российские спортсмены показали выдающиеся результаты"

Россияне завоевали 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых наград и выиграли медальный зачет. Второе место заняла команда Азербайджана (184 медали; 33 золотые, 56 серебряных, 95 бронзовых), тройку призеров замкнули спортсмены из Белоруссии (122; 32-38-52).

"Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов, - заявил по итогам Игр вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Яркие достижения российских спортсменов на III Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова. Россия стала абсолютным чемпионом по золотым медалям и по совокупности всех наград. Поздравляю сборную команду с этим выдающимся результатом и желаю новых побед".

Российская команда выступала в Азербайджане под национальным флагом и с гимном. Состязания прошли в 7 городах Азербайджана.

"Организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Она включала не только фан-зоны, концерты и выступления диджеев, но и позволила участникам и гостям Игр познакомиться с историческим наследием региона", - отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.