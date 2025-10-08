Даниил Медведев нецензурно выругался после победы в матче

По ходу встречи российский теннисист высказывал недовольство действиями арбитра

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев выругался, используя нецензурные выражения, после победы в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае над американцем Лёнером Тьенюм.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 в пользу Медведева, который имеет на турнире 16-й номер посева. По ходу встречи российский теннисист высказывал недовольство действиями арбитра.

В четвертьфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (7-й номер посева). Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября, его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.