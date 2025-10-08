Глава УЕФА считает Роналду одним из трех величайших футболистов в истории

Александер Чеферин отметил конкурентоспособность 40-летнего португальца

Редакция сайта ТАСС

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и глава УЕФА Александер Чеферин © Alexander Hassenstein/ Getty Images

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Нападающий клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из трех величайших футболистов в истории. Такое мнение высказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит португальская газета Record.

"Никогда не видел, чтобы кто-то был так конкурентоспособен, он не хочет останавливаться, хочет продолжать соревноваться. Я уважаю его как человека и как футболиста. Он является одним из трех великих футболистов всех времен", - сказал Чеферин.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.