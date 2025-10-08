"Вегас" заключил новый контракт с Айкелом на сумму больше $100 млн

Соглашение рассчитано на восемь лет

Нападающий "Вегаса" Джейк Айкел © Ethan Miller/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" заключил новый восьмилетний контракт с американским нападающим Джейком Айкелом на сумму $108 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Соглашение начнет действовать со следующего сезона. Айкел будет в среднем зарабатывать $13,5 млн в год. По предыдущему соглашению американец получал $10 млн в год.

В конце сентября новый восьмилетний контракт с "Миннесотой" подписал российский нападающий Кирилл Капризов. По нему игрок будет получать в среднем $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда "Эдмонтона" Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).

Айкелу 28 лет, он был выбран под 2-м номером на драфте 2015 года клубом "Баффало". За "Вегас" нападающий выступает с 2021 года и является обладателем Кубка Стэнли (2023). В составе сборной США он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2015 года.

Ранее в среду новый восьмилетний контракт с "Виннипегом" подписал американский нападающий Кайл Коннор. По новому соглашению, которое начнет действовать с сезона-2026/27, он будет зарабатывать в среднем $12 млн в год.