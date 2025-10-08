Умер тренер аргентинского ФК "Бока Хуниорс" Руссо

Он несколько лет боролся с раком

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Тренер аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" Мигель Анхель Руссо умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил сам клуб.

"Бока Хуниорс" с глубокой скорбью сообщает о кончине Мигеля Анхеля Руссо. Мигель оставил незабываемый след в нашем клубе и навсегда останется примером радости, тепла и трудолюбия", - говорится в заявлении в X.

Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи со смертью Руссо.

Тренер "Бока Хуниорс" несколько лет боролся с раком. 6 октября клуб сообщил, что он находится дома в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Последний раз Руссо был назначен тренером "Бока Хуниорс" в июне 2025 года. Ранее он уже занимал эту должность в 2007 году и в 2019-2021 гг. При нем клуб выиграл в Кубке Либертадорес (2007), Чемпионате Аргентины по футболу (2019-2020), Кубок Профессиональной лиги Аргентины по футболу (2020), Кубок Аргентины по футболу (2019-2020).