Кузьменко первым из россиян забросил шайбу в новом сезоне НХЛ

Нападающий "Лос-Анджелеса" отличился в матче против "Вегаса"

Андрей Кузьменко (в центре) © AP Photo/ John Locher

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кузьменко отличился на 5-й минуте гостевого матча против "Вегаса", реализовав большинство. На данный момент "Лос-Анджелес" ведет в счете - 3:1.

Кузьменко выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2025 года. В прошлом сезоне россиянин был обменян дважды. Он начинал сезон в "Калгари", а затем перешел в "Филадельфию", откуда отправился в "Лос-Анджелес". Ранее Кузьменко играл за "Ванкувер". Всего до этой игры 29-летний форвард провел 220 матчей в НХЛ, набрав 157 очков (72 шайбы + 85 передач).