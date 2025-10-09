Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане

Россиянка в двух сетах проиграла Арине Соболенко из Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Людмила Самсонова © Wang He/ Getty Images

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко, посеянной на турнире под первым номером. В четвертьфинале белорусская спортсменка встретится с победительницей противостояния между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (8) и чешкой Линдой Носковой.

Самсоновой 26 лет, она находится на 20-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.