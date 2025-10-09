Суд назначил рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 14 ноября

Ранее в Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов

Андрей Аршавин © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение иска бронзового призера чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрея Аршавина к бывшей жене Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов на 14 ноября. Об этом ТАСС сообщил представитель Барановской Владислав Подшибякин.

26 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила об обращении Аршавина.

Аршавину 44 года, он занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию петербургского "Зенита", за который выступал с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА 2008 года. Он также выступал за английский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и краснодарскую "Кубань".