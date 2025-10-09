В Китае футболист сломал шею во время матча

Карьера Самуэля Асамоа находится под угрозой

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Тоголезский полузащитник китайского футбольного клуба "Гуанси Пингго" Самуэль Асамоа ударился головой о рекламный щит и сломал шею во время матча. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Китая между "Гуанси Пингго" и "Чунцин Тунлянлун". Асамоа боролся с соперником за мяч у кромки поля, но в результате столкновения ударился головой о рекламный щит. Полузащитник лежал на газоне, пока медики не прибыли на место для оказания помощи.

Позднее "Гуанси Пингго" опубликовал заявление, в котором утверждается, что у игрока "высокий риск параплегии" из-за множественных переломов шейных позвонков и обширного повреждения нервов. Асамоа перенес операцию и пропустит остаток сезона, его карьера находится под угрозой.