Футболисты сборной России посетили музей-панораму "Сталинградская битва"

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу перед матчем с командой Ирана посетили музей-панораму "Сталинградская битва" в Волгограде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Футболисты российской команды прилетели в Волгоград 8 октября. В четверг футболисты сборной России проведут тренировку на "Волгоград-Арене".

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября, с боливийцами - 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск. Российский футбольный союз посвятил осенние матчи национальной команды Году защитника Отечества.