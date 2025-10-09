КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Спартак" на 170 тыс. рублей по итогам дерби

Встреча 11-го тура РПЛ завершилась победой красно-синих со счетом 3:2

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские ЦСКА и "Спартак" по итогам матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги на общую сумму 170 тыс. рублей. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у московского "Спартака" со счетом 3:2.

"Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован на 20 тыс. рублей, тренер ЦСКА Манель Эспозито - на 10 тысяч рублей - за выходы за пределы технической зоны. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения - штраф 20 тыс. У "Спартака" систематические выходы тренеров Ненада Сакича и Винценцо Сассо - каждый по 10 тыс. рублей. У болельщиков "Спартака" скандирования, аналогичные болельщикам ЦСКА, но в адрес судьи и ЦСКА. Поскольку это седьмое нарушение за сезон, то штраф 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с московским "Локомотивом" в гостях. "Спартак" в тот же день примет "Ростов".