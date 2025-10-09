Ахметзянов покинул пост главного тренера "Камаза"

Команда занимает шестое место в таблице Первой лиги

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Камаза" © Шамиль Муллахметов/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский специалист Ильдар Ахметзянов покинул пост главного тренера "Камаза" из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ноябре 2020 года Ахметзянов был утвержден на посту главного тренера команды. Под его руководством "Камаз" вышел в Первую лигу.

Ахметзянову 41 год, он был игроком "Камаза" с 2010 по 2014 год.

"Камаз" располагается на 6-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 22 очка. Следующий матч клуб проведет в гостях с костромским "Спартаком" 11 октября.