Вратаря сборной Ливии подозревают в намеренной ошибке в матче отбора на ЧМ

Федерация футбола Ливии начала расследование неудачной игры Мурада Аль-Вухиши в матче с командой Кабо-Верде

ТАСС, 9 октября. Вратаря сборной Ливии по футболу Мурада Аль-Вухиши подозревают в намеренном совершении ошибки во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года против команды Кабо-Верде. Об этом сообщает портал BSN Sports.

Матч прошел в среду завершился со счетом 3:3. При счете 3:1 в пользу ливийцев на 76-й минуте игрок сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал забил гол ударом почти от центральной линии. Голкипер ливийской команды пропустил мяч между ног. Многие назвали этот гол необъяснимым, он вызвал возмущение среди ливийских болельщиков.

Федерация футбола Ливии начала расследование ошибок вратаря.

Сборная Ливии располагается на третьей строчке в турнирной таблице отборочной группы D, набрав 15 очков в 9 играх, первой идет команда Кабо-Верде (20 очков), второй - сборная Камеруна (18). На чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года, попадут победители каждой группы, а четыре лучшие команды из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.