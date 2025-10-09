Чемпионку мира по плаванию отстранили на три месяца за кражу в аэропорту

В августе Бенедетте Пилато и ее партнерше по команде Кьяре Тарантино предъявили обвинение в краже в аэропорту в Сингапуре

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Чемпионку мира по плаванию Бенедетту Пилато и ее партнершу по команде Кьяру Тарантино отстранили от соревнований сроком на три месяца из-за кражи в магазине в аэропорту Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Италии.

В августе спортсменки возвращались домой после отдыха на Бали, куда они отправились по завершении чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Перед посадкой на рейс пловчих задержала полиция и предъявила обвинение в краже. Спортсменок отпустили после вмешательства министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и готовность спортсменок, признавших вину, к сотрудничеству, прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней", - говорится в заявлении пресс-службы Федерации плавания Италии.

Из-за отстранения итальянки пропустят чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет 2-7 декабря в Польше.

Пилато 20 лет. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Спортсменка завоевала две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.