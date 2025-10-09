Александрова впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA

Россиянка обойдет в мировом рейтинге китаянку Чжэн Циньвэнь

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Lintao Zhang/ Getty Images

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере окажется в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), это произойдет после завершения турнира в китайском Ухане.

В четверг Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане, уступив в трех сетах американке Джессике Пегуле. При этом россиянка, занимающая 11-ю позицию в мировом рейтинге, обойдет китаянку Чжэн Циньвэнь, которая пропустила соревнование и не защитила прошлогодние очки. По итогам турнира на счету Александровой станет 3 158 очков, в активе китаянки - 3 028 баллов.

Александровой 30 лет. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.