Рожков заявил, что FIS может допустить российских паралимпийцев на Игры-2026

Паралимпиада пройдет в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) может разморозить рейтинг российских паралимпийцев и допустить их до выступления на Играх в Италии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному фестивалю паралимпийского кино "Преодоление", заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Зимние виды спорта передали в FIS, - сказал Рожков. - Они нас не видят, на контакт не идут. Предварительно вроде бы FIS обещала разморозить эти рейтинги. Если так, то шанс у наших зимников есть попасть с флагом, гимном и всеми атрибутами на Паралимпийские игры в Италии".

Ранее генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России.